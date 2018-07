Zschäpe: „Habe das weder gewollt noch getan“

„Bitte verurteilen Sie mich nicht stellvertretend für etwas, was ich weder gewollt noch getan habe.“ Mit diesen Worten wandte sich Beate Zschäpe, Hauptangeklagte im Prozess um die rechtsextremistische Terrorgruppe NSU, die zwischen 2000 und 2007 zehn Menschen getötet hatte und 2011 mit den Selbstmorden von Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt und der Verhaftung Zschäpes gesprengt worden war, an das Oberlandesgericht München. Die 43-Jährige distanzierte sich am Ende des seit über fünf Jahren laufenden Prozesses noch einmal von den Verbrechen ihrer Freunde. Über Zschäpe als einzige Überlebende des Neonazi-Trios und mehrere mitangeklagte Komplizen wird aller Voraussicht nach am 11. Juli geurteilt.