Versteckte Botschaften in „The Big Bang Theory“

Code 3: Die Hausnummern

Schon mal einen Blick auf Amys Apartment-Nummer geworfen? 314 steht da drauf - nur was bedeutet diese Zahl? 314 sind die ersten drei Stellen von Pi, der Kreiszahl. Aber nicht nur bei Amys Hausnummer haben sich die Macher der Serie etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Auch bei Wil Wheaton gibt es einen geheimen Code zu entdecken. Dieser wohnt in einem Haus mit der Nummer 1701 - und das ist ein Teil der Raumschiffnummer der Enterprise. Denn Wheaton, der in „The Big Bang Theory“ sich selbst spielt, war als Jugendlicher in „Star Trek: The next Generation“ zu sehen.