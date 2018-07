Das sind die „Bachelorette“-Boys!

Die Kuppelshow „Die Bachelorette“, in der eine hübsche Junggesellin aus einer Auswahl an Männern den Mann fürs Leben ausfiltern soll, geht auf RTL in diesem Jahr bereits zum fünften Mal auf Sendung. Wer eine Rose von der Schönen bekommt, ist weiter. Wer keine bekommt, fliegt raus.