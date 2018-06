Handballer zum WM-Auftakt gegen Saudi-Arabien

Österreichs Handballmänner starten mit einer vermeintlich leichten Aufgabe in die kommende Weltmeisterschaft. Das Auftaktspiel von Gruppe C in Herning bestreitet man am 11. Jänner gegen Saudi-Arabien, es folgen Duelle mit Chile (12. Jänner), Norwegen (14. Jänner), Gastgeber Dänemark (15. Jänner) und zum Abschluss Tunesien (17. Jänner). Dies gab der Weltverband IHF auf seiner Website bekannt.