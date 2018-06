Blutbad in US-Zeitungsredaktion: 5 Tote, Verletzte

Zahlreiche Schießereien in den USA in den vergangenen Monaten

In den vergangenen Monaten gab es in den USA zahlreiche tödliche Schießereien, die die Debatte über Verschärfungen des US-Waffenrechts angeheizt haben. US-Präsident Donald Trump unterstützt in dieser Debatte die mächtige Waffenlobby NRA.