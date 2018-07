Mike Shinoda: „Ich kann heute offen darüber reden“

Du bringst diese Songs auf deiner Solotour auch bald auf die Bühne. Hast du nicht Angst davor, dass dich die Geister der Vergangenheit dadurch immer wieder einholen?

Nein, eigentlich nicht. Jetzt bin ich an dieser Sechsmonatsspanne angelangt, die ich dir vorher in der Metapher vermittelt habe. Sechs Monate später kann ich offen darüber reden. Manchmal kann ich sogar Humor einfließen lassen und manchmal merke ich dafür auch, dass ich das noch nicht überwunden habe. Es ist ganz verschieden. „Hold It Together“ ist ein Song, der sich darauf bezieht, wie temporär so gut wie alles in meinem Leben zusammenbrach. Das war so schlimm, dass es fast schon wieder komödiantisch war, weil es sich so realitätsfern anfühlte. Mir wurde erstmals gewahr, wie unglaublich unerträglich das Leben manchmal sein kann. Kurz nachdem Chester verstarb, gab es gleich fünf Waldbrände in Los Angeles. Das musst du dir mal vorstellen. Gleich fünf Feuer, die sie nicht in den Griff bekamen, die die Stadt in Atem hielten und Häuser zerstörten - direkt nach Chesters Tod. Das war der Punkt, wo ich mit meiner Frau redete und nicht mehr akzeptierte, dass das das reale Leben sein könne. „Hold It Together“ reflektiert einen dieser Momente, wo ich bereit war, darüber zu lachen. Speziell dieser Song war eine Erleichterung für mich.