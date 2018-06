Mei liabste Hütt´n 2018

LAMMERSDORFERHÜTTE Mit zauberhaften Ausblicken und herzhaften Schmankerln wartet die Lammersdorfer Hütte am Millstätter See auf. Ihre authentisch gebliebenen Räumlichkeiten, in denen die Uhren eine Spur langsamer zu gehen scheinen, laden zum Genuss frischer Köstlichkeiten aus der Almkäserei sowie zum entspannten Verweilen ein. Der „Almbrunnensteig“ klärt mit seinen liebevoll gestaltet Stationen vor allem junge Besucher auf unterhaltsame Weise über das Wesen und Wirken des Wassers auf der Alm auf.