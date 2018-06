Überfall auf Sanitätshaus in Wattens: Fahndung!

Bange Momente in Wattens! In der Früh haben zwei unbekannte Täter das Sanitätshaus Kostner in der Fanz-Strickner-Straße überfallen. Sie waren mit einem Messer bewaffnet. Die beiden Täter ergaunerten einen niedrigen Bargeldbetrag und flüchteten. Eine großangelegte Alarmfahndung läuft derzeit.