Ronaldos Portugal entgeht K.o. in letzter Sekunde!

Doch Portugals-Goalie Rui Patricio kam gerade noch einen Tick vor Jahanbakhsh an einen Steilpass heran. Auch bei einem Kopfball-Versuch des irritierend freien Ezatolahi (34.) nach einem Freistoß war Portugals Nummer 1 auf dem Posten. Ansonsten beherrschten Ronaldo und Co. das Geschehen auf dem Rasen mit viel Ballbesitz (teilweise 80 Prozent!) - freilich ohne überbordend für Gefahr sorgen zu können. Immer wieder wurde der Star von Real Madrid gesucht, aber auch der stand nach seiner Chance in der 3. Minute nie mehr wirklich an der Kippe zum Tor-Erfolg. Zu einem Zeitpunkt, als die beiden „Feldherren“ auf den Trainerbänken wohl längst ihre Kabinenpredigten ersonnen hatten, fiel dann doch noch ein Tor - und was für eines! Nach Doppelpass mit Cedric Soares zog Quaresma mit Verve zur Mitte und dann per Außenrist-Schlenzer ab - 1:0 für Portugal (45.).