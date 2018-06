Betrüger luchst Seniorin wertvollen Schmuck ab

„Hilfe Mutti, bitte hilf mir, damit ich ned in Häfn muss“ - welche liebende Mutter würde da wohl nicht sämtliche Bedenken über Bord werfen. Und so übergab eine 83-Jährige in Wien-Rudolfsheim einem angeblichen Polizisten Schmuck im Wert von 40.000 Euro, um ihre Tochter nach einem erfundenen Unfall „freizukaufen“.