Mountainbiker stürzte und blieb bewusstlos liegen

Ein 59-jähriger Mountainbike-Fahrer ist am frühen Sonntagnachmittag auf der Innsbrucker Straße in Aldrans in einer leichten Rechtskurve gestürzt und blieb bewusstlos auf der Straße liegen. Seine hinter ihm fahrende Ehefrau leistete Erste Hilfe und alarmierte die Rettung. Zum Zeitpunkt des Unfalles trug der 59-Jährige keinen Helm.