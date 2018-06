Gala in Deutschfeistritz

Mit einem 6:0 gegen Elmar Messerers Unterligaklub verabschiedete sich Sturm standesgemäß - und Sportchef Günter Kreissl war zufrieden: „Die Zugänge Pink und Obermair haben gleich getroffen - so soll’s sein.“ Auch Heiko Vogel nickte: „Eine schöne Abwechslung zu unserem sehr harten Training!“ Am Samstag (17) testet Sturm bei einer Charity-Gala in Voitsberg erneut - Testspieler Dejan Janjatovic wird nicht verpflichtet.