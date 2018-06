Härtere Urteile sollen schon nächstes Jahr kommen

Gesetzesentwurf für 2019 geplant

Konkrete Ergebnisse der Taskforce und ein vollständiger Gesetzesentwurf in einer Rohtextfassung sollen bereits Ende des ersten Halbjahres 2019 feststehen. Dann will Edtstadler durchsetzen, dass tatsächlich auch in der Rechtspraxis härtere Urteile für Straftäter gefällt werden. Denn: „Ich habe selbst erlebt, wie Täter mit einer fünfmonatigen bedingten Haftstrafe hinausgehen und das als Freispruch werten.“