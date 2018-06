Das ist Österreichs erstes Polizeipferd!

Mangel an Pferden, aber nicht an Bewerbern

Zwölf Pferde werden insgesamt gesucht, da aber nur vier Tiere angeboten wurden, will das Ministerium die Suche nun auf Deutschland und Ungarn ausdehnen. Kein Mangel herrscht dagegen an Bewerbern: Für die verbleibenden elf Posten haben sich 72 Polizeibeamte beworben, davon 60 Frauen. Ab August soll der Betrieb der Reiterstaffel starten, untergebracht werden die Tiere auf dem Gelände der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt.