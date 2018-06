Während Unwetter stürzte Baum auf fahrendes Auto

Während eines starken Unwetters stürzte am Donnerstabend im südoststeirischen Gnas ein Baum auf ein fahrendes Auto, in dem vier Personen saßen. Der Lenker (22) und eine Beifahrerin (32) wurden schwer verletzt, eine weitere Mitfahrerin wurde leicht verletzt. Sie wurden in das LKH Feldbach eingeliefert.