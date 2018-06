Lkw raste in Demonstrantengruppe: Mehrere Tote

Am Rande einer Demonstration im mexikanischen Bundesstaat Chiapas ist es zu einem tödlichen Zwischenfall gekommen. Ein Lkw raste in eine Gruppe von Demonstranten und riss dabei mindestens fünf Menschen in den Tod. Elf weitere Verletzte wurden aus der Stadt Tuxtla Gutierrez gemeldet. Es dürfte sich um einen Unfall gehandelt haben, da die Staatsanwaltschaft von defekten Bremsen sprach.