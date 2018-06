Friseurin griff jahrelang in Kassenlade: Überführt

Geldsorgen

Geldsorgen als Folge ihres Mutterschutzes sollen die Innviertlerin im März 2013 dazu verführt haben, in unbeobachteten Momenten Bargeld aus der Kassa des Friseurladens zu stibitzen.

Da die Diebstähle vorerst aber unbemerkt blieben, ließ die Verdächtige im Laufe der Zeit immer öfter heimlich Geldnoten aus dem Besitz der Chefin in der eigenen Tasche verschwinden. Das dürfte sich in den folgenden Jahren fortgesetzt und in einer weiteren Karenzzeit noch intensiviert haben. Denn Gelegenheiten dazu, hatte die 26-Jährige offenbar zur Genüge. Die Frau kam regelmäßig zu Besuch ins Friseurgeschäft und verwendete dabei verschiedene Ausreden, um stets auch immer irgendwie an die Kassa zu gelangen, während ihre Kolleginnen anderweitig im Laden beschäftigt waren.