Neuer kritisiert Team: „Bereitschaft war nicht da“

Kapitän Manuel Neuer hat vor dem K.-o.-Spiel gegen Schweden alle deutschen Teamspieler zu einer gemeinsamen Linie und zum bedingungslosen Einsatz bei der WM aufgefordert. „Wir haben ab jetzt nur noch Finals. Jetzt muss von uns Spielern was kommen. Wir müssen das zeigen, was uns in der Vergangenheit so stark gemacht hat“, sagte der 32-jährige Münchner am Dienstag in Watutinki.