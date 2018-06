Geli Mair: Tiermama statt Heirat

Liebe zu exotischen Tieren

Es beginnt alles in Pasching in den 70er-Jahren. Am Bauern- und Gasthof von Maria und Karl Mair. Dort gibt es Kühe, Pferde, Schweine, Hühner, Hunde und Katzen. Und die kleine Geli mittendrin. Die wahre Faszination teilt sie jedoch mit ihrer Mutter – für exotische Tiere. Zu Wölfin „Senta“ gesellt sich bald Gepardin „Laila“, Bärin „Sissy“, die Löwin „Simba“. Unterstützt wird Geli vom 1979 tödlich verunglückten Motorboot-Ex-Welt- und Europameister Erwin Zimmermann aus Linz. Übersiedelt wird aus Platzgründen 1977 ins neue Zuhause auf den Mursberg, oberhalb von Walding. „Meine wunderbaren Eltern haben für mich den Bauernhof in Pasching verkauft.“