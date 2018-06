Schlepperin (56) heiratet „ihren“ Flüchtling (27)

Eine Schweizerin, die sich wegen ihrer Liebe zu einem pakistanischen Flüchtling sogar strafbar machte und ihre Heimat verlassen musste, hat ihrem Liebhaber in ihrem „Exil“ in Italien das Jawort gegeben. Die nach islamischem Recht frisch vermählte Barbara Schwager aus Ettenhausen (56) hatte ihren Partner Nadeem Akram (27) im Vorjahr nach einem abgewiesenen Asylbescheid erst in der Toskana versteckt und dann versucht, ihn illegal wieder in die Schweiz zu bringen. Die beiden wurden an der deutsch-österreichischen Grenze verhaftet. Nach der Hochzeit hofft das Paar, dass Akram in Europa bleiben kann.