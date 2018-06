Frau von Freund geschlagen und eingesperrt

Sonntagvormittag zeigte die 21-jährige Salzburgerin persönlich auf der Polizeiinspektion Rathaus an, dass sich ihr 24-jährigen Lebensgefährte mit ihr in der gemeinsamen Wohnung in der Salzburger Altstadt eingesperrt, sie geschlagen und mittels eines Messers dem Umbringen bedroht habe. Erst als ihr Lebensgefährte eingeschlafen sei, konnte sie laut Polizei fliehen und Anzeige erstatten.