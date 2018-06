Prinz Charles: Sein schräger Spitzname für Meghan

Die Royal Family ist absolut vernarrt in Herzogin Meghan. Königin Elizabeth II. nahm ihre Schwiegerenkelin erst letzte Woche mit in ihrem Royal Train - eine Ehre, die Herzogin Kate noch nie zuteilwurde. Und jetzt kam auch noch heraus, dass Prinz Charles seiner hübschen Schwiegertochter bereits einen ungewöhnlichen Spitznamen gegeben hat, was britischen Medien zufolge ein großes Kompliment sei.