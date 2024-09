Tote Ex von Diddy enthüllt Schläge und Morddrohung

USB-Stick an Freunde übergeben

Vor ihrem Tod soll die Mutter der Söhne von Diddy einen USB-Stick mit ihren Aufzeichnungen an vertraute Freunde übergeben haben, die jetzt in Form der Biografie „Kim’s Lost Words“ der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden. Offenbar wollte sie sicherstellen, dass ihre furchtbaren Erlebnisse an die Öffentlichkeit gelangen.