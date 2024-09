Helene Fischer kündigt überraschendes Projekt an

Auch zur aktuellen Situation in Deutschland hat die Künstlerin klare Vorstellungen. Sie setzt sich dafür ein, dass mehr in die Bildung und Betreuung von Kindern investiert wird. „Es braucht dringend Verbesserungen in Kitas und Schulen – von besseren Betreuungsschlüsseln bis hin zu gut ausgebildetem Personal. Es ist unsere Verantwortung, mehr in die Zukunft unserer Kinder zu investieren.“