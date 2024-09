Michelle Hunziker heiß auf ESC-Moderation 2025!

Der ESC 2025 wird vom Schweizer Medienhaus SRG ausgerichtet, nachdem der Schweizer Sänger Nemo den ESC 2024 in Malmö mit seinem Song „The Code“ gewonnen hatte. Das Finale soll am 17. Mai in Basel stattfinden. Bisher gibt es allerdings noch keine offiziellen Ankündigungen zur Moderation oder anderen Details der Show.