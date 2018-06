Zauber-Schlenzer! Hier spielt Coutinho groß auf

Drei Stunden nach Titelverteidiger Deutschland ist auch Brasilien mit einer Enttäuschung in die WM in Russland gestartet. Der Rekordweltmeister kam am Sonntag in Rostow am Don gegen die Schweiz nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus. Philippe Coutinho brachte den WM-Mitfavoriten mit einem herrlichen Weitschuss in Führung (20.), Steven Zuber gelang per Kopf nach einem Eckball der Ausgleich (50.). Die Highlights sehen Sie oben im Video!