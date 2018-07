Kroatische WM-Party in Wien nach Mandzukic-Goldtor

Das Finalduell der Weltmeisterschaft in Russland lautet Frankreich gegen Kroatien. Die „Vatreni“ besiegten am Mittwochabend im Moskauer Luschniki-Stadion, wo am Sonntag auch das Endspiel steigen wird, England mit 2:1 nach Verlängerung. Riesenjubel auch bei den kroatischen Fans auf der Ottakringer Straße in Wien - zu sehen oben im Video!