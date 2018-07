WM-Drama: Hier schickt Kroatien England nach Hause

Kroatien steht erstmals in der Geschichte im Finale einer Weltmeisterschaft. Die „Feurigen“ (Vatreni) beendeten im Halbfinale des Turniers in Russland Englands Träume vom zweiten Titelgewinn. Mario Mandzukic erzielte beim 2:1 nach Verlängerung (1:1,1:0) am Mittwochabend im Moskauer Luschniki-Stadion in der 109. Minute das entscheidende Tor für die Kroaten. Alle Treffer gibt‘s oben im Video!