Ronaldo rettet Portugal mit Triplepack vor Pleite!

Der Käse schien gegessen, die Messe gelesen und auch der Drops schien gelutscht - denn wenn die Spanier etwas können sollten, war dies doch das Ball-Halten in den eigenen Reihen. Und tatsächlich tat sich der Europameister in der Folge extrem schwer, gefährliche Situationen in der Nähe des von De Gea im 2. Durchgang unauffällig gehüteten spanischen Gehäuses zu kreieren. Der letzte Ball wollte Ronaldo und Co. einfach nicht gelingen. Gerade einmal in Minute 79 schien sich ein Hauch von Gefahr anzudeuten, als nach einem Zusammenprall von De Gea, Ronaldo und Pique der eingewechselte Ricardo Quaresma in aussichtsreicher Position den Ball auf den Fuß bekam - allerdings über den Umweg seiner linken Hand. Schiri Rocchi pfiff die Aktion völlig zurecht ab. Doch das Spiel sollte seinem finalen Höhepunkt erst entgegengehen, acht Minuten später übernahm Ronaldo höchstselbst nach einem Pique-Foul an ihm an der Strafraum-Grenze die Verantwortung - und „CR7“ zauberte den Ball über die Mauer ins rechte Eck.