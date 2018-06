Cristiano Ronaldo zu zwei Jahren Haft verurteilt!

Die spanische Staatsanwaltschaft hatte dem aktuell bei der Weltmeisterschaft in Russland engagierten Portugiesen vorgeworfen, über Briefkastenfirmen 14,7 Millionen Euro Steuern am spanischen Fiskus vorbeigeschleust zu haben. Dabei ging es speziell um Einnahmen aus Bildrechten in Höhe von insgesamt rund 150 Millionen Euro, die Ronaldo zwischen 2011 und 2014 hinterzogen habe.