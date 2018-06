Die Stimmen zu Portugal gegen Spanien

Diego Costa (Spanien-Stürmer): „Ich bin überglücklich über meine zwei Tore. Es war kein leichtes Spiel, leider haben wir am Ende den Ausgleich bekommen. Es war ein sehr schönes Spiel, das wir leider aus den Händen gegeben haben. Wir hätten uns den Sieg verdient, denn wir hatten viel mehr Chancen und mehr Ballbesitz.“

Auf die Frage, ob der Trainerwechsel ein Thema in der Mannschaft gewesen sei:„Solche Dinge geschehen nun einmal, was soll‘s, mit so was muss man immer rechnen. Die Hauptsache ist, dass uns unsere Familien und Fans unterstützen.“