Hawkings letzte Ruhestätte neben Darwin und Newton

Wegen des großen Interesses an der Beisetzung in London hatten Hawkings Kinder 1000 Einladungen verlost. Vangelis, einer der Pioniere der elektronischen Musik, komponierte ein Stück zu Ehren des Genies, das in der Kirche zu hören war. Das Lied wurde gemeinsam mit Hawkings Stimme von der Europäischen Weltraumorganisation ESA ins All geschickt.