Federer erreicht problemlos Stuttgart-Halbfinale

Tennis-Star Roger Federer kann am Samstag beim Rasen-Turnier in Stuttgart den erneuten Sprung an die Spitze der Weltrangliste schaffen. Der Schweizer setzte sich am Freitag gegen den Argentinier Guido Pella 6:4,6:4 durch und zog ins Halbfinale ein. Mit dem erstmaligen Erreichen des Endspiels am Weissenhof würde der 36-Jährige den Spanier Rafael Nadal als Nummer eins im ATP-Ranking ablösen.