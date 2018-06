Blanke Panik um Miller-Tochter: „Atme, Baby-Girl!“

Was für ein Drama, das niemanden kaltlässt: Bode Millers gerade einmal 19 Monate altes Töchterchen Emeline ist tot! Ertrunken in einem Pool der Nachbarn, bei denen die Familie gerade zu Gast war. „Wir sind am Boden zerstört. Niemals in einer Million Jahre hätten wir gedacht, dass wir so einen Schmerz erleben müssen“, gab Miller via Instagram Einblick in seine Gefühlswelt. Nun wurde der dramatische Notruf zu dem furchtbaren Drama veröffentlicht!