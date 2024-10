Nächste Ski-Ikone trainiert fürs große Comeback

Am Donnerstag ließ der gebürtige Lustenauer mit einem Video in seiner Instagram-Story aufhorchen. „Wir gehen heute ins Kaunertal. Das ist meine alte Wirkungsstätte, wo ich in den 80er und 90er-Jahren trainiert habe. Ein Sommer-Skigebiet in Tirol“, erzählt „Gira“ während er am Steuer seines Autos sitzt. „Wir haben da Stangen mitgenommen und werden ein bisschen Riesentorlauf fahren.“