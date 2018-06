Baumeister: Auch seine Tochter ertrank im Pool!

September 1980 war’s. Österreichs Nationalteam mit Baumeister testete in Malmö. Während daheim in Wien Fürchterliches passierte. „Niemand hat mir etwas gesagt“, erinnerte er sich im Gespräch mit der „Krone“. zurück. „Erst am Flughafen wurde ich langsam vorbereitet.“ Wo die Familie wartete. In Schwarz, mit der Hiobsbotschaft vom Tod der zweijährigen Tochter. Ertrunken im Pool von Baumeisters Eltern. „In dem nur noch Regenwasser war, 20 Zentimeter, nicht mehr.“ Dennoch zu viel.