Federer: Kampf um die Nr. 1 ist „Extramotivation“

Nach seinem frühen Aus am 24. März in Miami verzichtete Federer wie im Vorjahr auf die Sand-Saison. Stattdessen machte er zunächst Urlaub, absolvierte dann ein intensives Konditionstraining, unternahm anschließend eine Reise nach Afrika für seine Stiftung und gönnte sich noch eine weitere Woche Ferien. Seit etwa einem Monat gilt seine volle Konzentration aber wieder dem Training. In der Schweiz und in Dubai habe dabei alles bestens geklappt. Sein großes Ziel ist die Titelverteidigung beim Grand-Slam-Klassiker in Wimbledon, der für ihn „nach wie vor das Nonplusultra“ ist.