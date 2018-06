EU-Grenzgängerin Kuh „Penka“ darf am Leben bleiben

Tierfreunde in aller Welt, Politiker und auch der britische Ex-Beatle Paul McCartney hatten sich dafür eingesetzt, „Penka“ am Leben zu lassen. Die britische Zeitung "Daily Telegraph" in Brüssel startete eine Petition. Zur positiven Nachricht sagte EU-Kommissionssprecher Margaritis Schinas: "Lang lebe ‘Penka‘, die Kuh! Die Europäische Union zu verlassen und dann zurückzukommen, das ist ok." Gefragt hatte ein Reporter aus Großbritannien, das die EU 2019 verlassen will.