Rennwagen schleuderte bei Autorennen in Zuschauer

Bei einem Autorennen in Berchtesgaden (Bayern) schleuderte ein Wagen fast ungebremst in die Siloballen-Absicherung. Einer der Ballen wurde in die Zuschauer geschleudert, sieben Personen verletzt. Auch Salzburger Helfer waren im einsatz, einige Verletzte kamen ins UKH oder Landes-Spital.