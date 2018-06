Land streicht Schutzweg vor Schule in Pettnau

In Pettnau werden per Gesetz bis zum April des nächsten Jahres alle Schutzwege entfernt. Das betrifft unter anderem auch jenen Zebrastreifen, den viele Kinder auf dem täglichen Weg in die Volksschule nützen. Der Aufschrei in der Bevölkerung ist groß. Der Entscheidung aber liegen wichtige Faktoren zugrunde. Denn in einigen Fällen bietet der Schutzweg keinen Schutz - im Gegenteil...