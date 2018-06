Frankreich enttäuscht, Spanien siegt knapp

Frankreichs Fußball-Nationalmannschaft hat sich im letzten Testspiel vor der WM-Endrunde in Russland mit einem 1:1 (0:1) gegen die USA zufriedengeben müssen. Kylian Mbappe glich den Führungstreffer des US-Teams in Lyon durch Julian Green (44.) erst in der 78. Minute aus. Bei den Franzosen schied Stürmer Olivier Giroud mit einer Platzwunde an der Stirn nach knapp einer Stunde verletzt aus.