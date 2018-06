Schwarz/Lehaci erreichen auch über 200 m Finale!

Bereits am Freitag hatten die beiden über 500 m - ebenfalls über das Halbfinale - den Endlauf erreicht. Die Entscheidungs-Rennen finden am Sonntag (500 m/11.34 Uhr, 200 m/13.50 Uhr) statt. Schwarz/Lehaci waren mit ihrer Leistung in Vorlauf und Semifinale zufrieden: „Die Kurzdistanz über 200 m haben wir fast nicht trainiert, bei uns liegt der Fokus rein auf den 500 Metern. Die 200-m-Rennen nehmen wir nur mit, um mehr Rennpraxis zu bekommen“, so Lehaci.