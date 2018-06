Pkw-Lenker rammt mit 1,3 Promille Motorradfahrer

Der Wagen schlitterte die Ausfahrtsspur entlang und blieb dann entgegen der Fahrtrichtung stehen. Der Motorradfahrer wurde vom Motorrad geschleudert und blieb erheblich verletzt auf der Fahrbahn liegen. Er wurde nach der Erstversorgung in die Klinik Innsbruck gebracht. Der Pkw-Lenker hingegen wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus Hall eingeliefert. Der beim Pkw-Lenker durchgeführte Alkotest verlief positiv. Er ergab satte 1,3 Promille. Nun erfolgt Anzeige an die Staatsanwaltschaft Innsbruck sowie auch an die BH Innsbruck.