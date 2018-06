Althofen: Einsatzkommando „Cobra“ stürmte Wohnung

Die beiden Althofener hatten gegen 23 Uhr in St. Veit den 21-jährigen Bekannten aus Althofen getroffen. Mit vorgehaltenem Messer bedrohten sie ihn und verlangten sein Mobiltelefon. Als er es nicht herausrückte, zwangen sie ihn in sein Auto. Dort nötigten sie ihn, zum Haus eines Bekannten in St. Veit zu fahren. Ein Polizist: „Während der Fahrt schlug ihm der 29-Jährige mehrmals mit dem Messer auf den Hinterkopf und drohte ihm mit dem Umbringen. Der Fahrer erlitt dabei Verletzungen und Schnittwunden.“