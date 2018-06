Fans in Trauer: Beliebter TV-Koch beging Suizid

Bourdain speiste in Kult-Doku mit Obama in Hanoi

„Wir stellen sehr einfache Fragen“, beschrieb er seinen Ansatz in der Sendung einmal. „Was macht dich glücklich? Was isst du? Was kochst du gern?“ Meist bekämen er und sein Team dabei erstaunliche Antworten. Besonders bekannt wurde Bourdains Show durch eine Folge, in der er mit dem damaligen US-Präsidenten Barack Obama in Hanoi in Vietnam in einem einfachen Restaurant isst. Bourdains Dokus waren hierzulande unter anderem bei Kabel Eins und DMAX oder dem Streaming-Anbieter Netflix zu sehen.