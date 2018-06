Schwarz/Lehaci erreichen das Finale über 500 m!

Viktoria Schwarz/Ana Roxana Lehaci haben am Freitag in Belgrad bei der Flachwasser-Sprint-EM im Kanu über 500 m das Finale erreicht! Das ÖKV-Duo landete im Kajak-Zweier-Vorlauf an der vierten Stelle, verpasste den direkten Einzug ins Finale damit nur um einen Platz. Im Halbfinale wurde dieses aber mit Platz zwei fixiert, 0,524 Sekunden hinter den Ungarinnen Erika Medveczky/Tamara Csipes. Das Finale ist für Sonntag um 11.34 Uhr angesetzt. Am Samstagnachmittag bestreiten die beiden den Vorlauf über 200 m.