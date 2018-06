Bub grausam ermordet: Todesurteil für Ziehvater

Ein US-Richter hat am Donnerstag in Kalifornien ein Todesurteil gegen einen 37-Jährigen ausgesprochen, der den achtjährigen Sohn seiner Freundin so lange gefoltert hatte, bis er an seinen Verletzungen starb. Wegen der animalischen Grausamkeit des Täters hatten die Geschworenen in dem Prozess die Höchststrafe gefordert. Die Mutter des Buben fasste eine lebenslange Haftstrafe aus.