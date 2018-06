Biber attackiert Hund beim Baden im Fluss!

„Ich wohne in Haslach, spaziere mit meinem Hund regelmäßig entlang der Großen Mühl. Am Mittwoch Mittag ist er beim Badeplatz in den Fluss gesprungen, um sich abzukühlen. Dort schwimmen oft Biber. Sie lassen ihn normalerweise in Ruhe. Aber diesmal dürfte es ein Weibchen gewesen sein, das wahrscheinlich seine Kinder verteidigen wollte. Es ist am gegenüberliegenden Ufer ins Wasser hinein, hat ,George‘ angegriffen und am Rücken verletzt“, berichtet Besitzerin Karin M. (52).