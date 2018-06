Die Gesellschaft zur Rede stellen

Bruno Vanden Broecke ist mit der Figur des Paters derart verwachsen, dass er am meisten zum Ausdruck bringt, wenn er um Worte ringt, seine Sätze in der Mitte abbricht. Man spürt ohnehin, was er sagen will. Denn in „Mission“ wird die Sinnsuche eines Einzelnen zur wirkmächtigen Reflexion über das Menschsein.