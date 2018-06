Schladming rüstet sich für großen Politik-Gipfel

Kurz kennt die Region

Die symbolische Staffelübergabe von Bulgariens Ministerpräsident Boyko Borrisov an Bundeskanzler Sebastian Kurz findet also in der Obersteiermark statt. „Schladming liegt nicht nur im Herzen Europas, sondern ist auch sehr gut aus ganz Österreich erreichbar. Schladming ist außerdem eine international bekannte Visitenkarte Österreichs im Sportbereich und kann eine Großveranstaltung wie ,Servus Europa‘ perfekt ausrichten.“ So begründet das Bundeskanzleramt seine Wahl. Dass Sebastian Kurz in der Vergangenheit bereits in den Bergen der Region unterwegs war, hat aber sicherlich auch nicht geschadet.